"Здоровья всей семье!": Коллеги Владимира Яглыча поздравляют его с рождением второго ребенка





Владимир Яглыч обнародовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма «Король Лев», на котором царь зверей показывает появившегося на свет Муфасу, поднимая его над головой. Многие подписчики сразу же поняли, что речь идет о рождении малыша в семье актера. За считанные минуты под фото появилось огромное количество поздравлений, часть из которых опубликовали коллеги Яглыча.Марина Александрова пожелала всей семье актера здоровья и счастья. Комментарий оставила и Елизавета Боярская, которая примерно полгода назад родила второго ребенка. Леван Горозия решил поздравить супругов лаконично, просто написав «Ура».Яглыч и Паперная начали встречаться в 2015 году. Спустя два года на свет появилась их дочь Ева. Первые слухи о второй беременности Паперной начали публиковать в январе, когда она появилась на нескольких светских мероприятиях в свободной одежде, скрывавшей немного увеличившийся живот.