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"Здоровья всей семье!": Коллеги Владимира Яглыча поздравляют его с рождением второго ребенка

Коллеги начали поздравлять Владимира Яглыча и Антонину Паперную с появлением на свет ребенка. Актер и его избранница долго скрывали беременность последней, но о рождении второго малыша все же решили сообщить.
"Здоровья всей семье!": Коллеги Владимира Яглыча поздравляют его с рождением второго ребенка

Владимир Яглыч обнародовал на своей странице в Instagram кадр из мультфильма «Король Лев», на котором царь зверей показывает появившегося на свет Муфасу, поднимая его над головой. Многие подписчики сразу же поняли, что речь идет о рождении малыша в семье актера. За считанные минуты под фото появилось огромное количество поздравлений, часть из которых опубликовали коллеги Яглыча.

Марина Александрова пожелала всей семье актера здоровья и счастья. Комментарий оставила и Елизавета Боярская, которая примерно полгода назад родила второго ребенка. Леван Горозия решил поздравить супругов лаконично, просто написав «Ура».

Яглыч и Паперная начали встречаться в 2015 году. Спустя два года на свет появилась их дочь Ева. Первые слухи о второй беременности Паперной начали публиковать в январе, когда она появилась на нескольких светских мероприятиях в свободной одежде, скрывавшей немного увеличившийся живот.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:09

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