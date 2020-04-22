АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Финский врач раскритиковал запрет прогулок из-за пандемии коронавируса

Большинство стран по всему миру вводят запрет на посещение общественных мест из-за пандемии коронавируса. Финский врач раскритиковал подобный подход, объяснив, что прогулки способствуют укреплению иммунитета.

Врач столичной больницы Йони Ахола утверждает, что свежий воздух необходим для скорейшего выздоровления организма: естественная защита против инфекций улучшается во время пребывания в парке или в иных природных зонах. "Выход на улицу позволяет в определенной мере расслабиться, поскольку происходит обогащение кислородом и закаливание", - добавил медик. Известно, что длительное пребывание в закрытых помещениях вредит нервной системе человека, который становится более раздражительным и уязвимым перед патогенами.

Человек также впитывает фитонциды, выделяемые растениями, которые обладают антибактериальными свойствами. Поэтому считается, что никакие физические упражнения дома не восполнят недостаток этого полезного вещества. На данный момент в Финляндии разрешено посещать скверы, открытые детские площадки, спортивные и тренажерные залы, а также заниматься спортом в общественных местах. С определенными ограничениями, подобное времяпровождение не запрещается в Швеции, Дании, Исландии, Норвегии, Бельгии и Германии.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России продают кабриолет на базе Lada 4x4 почти за 1 млн…
IT-компании в России готовятся к сокращению своих…
«Кристина меня не оставляет»: Орбакас рассказал об отношениях с дочерью от…
Директор CDC Роберт Редфилд заявил о неэффективности гидроксихлорохина при лечении…
«Ноги превратились во что-то адски страшное»: Регина Тодоренко страдает без косметических процедур на…
Ученые: Искусственный мозг сможет работать в 100 тысяч раз быстрее современного…
Воробьев о пандемии в США: ««Чтобы войти в супермаркет, люди по полтора часа стоят на…
Toyota 23 апреля представит новый кроссовер на базе хэтчбека…
Медики считают, что переливание плазмы может спасти от…
"Время проверить семью": Ольга Медынич рассказала о жизни на…
В США рассказали об утилизированной Россией советской…
"Злодей на все времена": Джеку Николсону исполнилось 83…
Финский врач раскритиковал запрет прогулок из-за пандемии…
Реальная жизнь "Электроников": Братья Торсуевы отмечают…
Под Тюменью удалось предотвратить массовое убийство в учебном…
В Камбодже археологи нашли велосипедный звонок в слое с древними статуями…
Домашний пес «делает массаж» Прилучному вместо Агаты…
Профессор Роберт Джервис оценил возможное ужесточение международного контроля за…
Чернышев продал квартиру в Ялте ради лечения Анастасии…
В России массовое тестирование на антитела к коронавирусу пройдет в…
Полина Гагарина каждую неделю сдает анализы на коронавирус для участия в детской версии…
Аналитики предупредили россиян о возможном подорожании соли из-за…
Захарова и Ромашов отправились на первое свидание в…
Ученые: Вероятность передачи коронавируса через предметы ничтожно…
Драма «Зулейха открывает глаза» стала наиболее рейтинговым сериалом…
Верховный суд РФ разъяснил порядок наказания за нарушение…
«Великолепное выступление»: Никита Пресняков восхитил поклонников своим…
Врач Александр Ушников рассказал, какой гаджет наиболее опасный во время…
Просмотреть все новости