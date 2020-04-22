Финский врач раскритиковал запрет прогулок из-за пандемии коронавируса





Врач столичной больницы Йони Ахола утверждает, что свежий воздух необходим для скорейшего выздоровления организма: естественная защита против инфекций улучшается во время пребывания в парке или в иных природных зонах., - добавил медик. Известно, что длительное пребывание в закрытых помещениях вредит нервной системе человека, который становится более раздражительным и уязвимым перед патогенами.Человек также впитывает фитонциды, выделяемые растениями, которые обладают антибактериальными свойствами. Поэтому считается, что никакие физические упражнения дома не восполнят недостаток этого полезного вещества. На данный момент в Финляндии разрешено посещать скверы, открытые детские площадки, спортивные и тренажерные залы, а также заниматься спортом в общественных местах. С определенными ограничениями, подобное времяпровождение не запрещается в Швеции, Дании, Исландии, Норвегии, Бельгии и Германии.