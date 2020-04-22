В Камбодже археологи нашли велосипедный звонок в слое с древними статуями Будды





Работы на территории старинного храма проводились с разрешения местных властей. На данном участке планировалось размещение ирригационной системы. В результате проведенных раскопок археологи обнаружили фрагменты древних статуй. На данный момент эксперты откопали уже 141 артефакт, но их количество может увеличиться до завершения начатого процесса. Согласно результатам проведенного анализа, все части принадлежат 21 скульптуре Будды. В яме, в которой они были сложены, нашли также сравнительно современные вещи, например, велосипедный звонок и обод колеса. В связи с этим ученые пришли к выводу, что древности были закопаны в 1960-70-х годах.Сейчас глубина раскопок составляет около 40 см, а головы статуй пока не были найдены. Предполагается, что они находятся на большой глубине. Характер данной находки говорит о преднамеренности, а выбранное место подразумевало, чтобы статуи никто не нашел.