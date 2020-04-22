Захарова и Ромашов отправились на первое свидание в джунгли

Евгений Ромашов и Яна Захарова уже давно дают коллегам по проекту повод подозревать, что между ними есть определенные чувства. Участники «Дома-2» постоянно флиртуют и подшучивают друг над другом, будто их связывает что-то большее, чем просто дружба. Сами же молодые этого не признают, называя такой стиль общения просто приятельским.Однако такая позиция не помешала Захаровой и Ромашову все-таки отправиться на первое свидание. Молодые люди уединились в джунглях и некоторое время мило общались, но после молодой человек чем-то обидел участницу телестройки, и та собралась уходить.Девушка иронично отметила, что ее спутнику остается только пить, так как толку от него больше нет. Если же при этом Ромашов не сможет себя контролировать и вести прилично, то ему придется этим вечером спать вместе с ней. В ответ на это молодой человек признался, что умышленно вел себя отвратительно, чтобы Захарова не питала иллюзий на его счет.