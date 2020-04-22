Драма «Зулейха открывает глаза» стала наиболее рейтинговым сериалом телесезона





По информации пресс-службы телеканала «Россия», трансляцию первых пяти серий в среднем посмотрели 21,1% совершеннолетних зрителей. Рейтинг составил 7,4 %. По показателям просмотра всей телеаудиторией (от 4-х лет и старше) «Зулейха открывает глаза» заняла первое место с 20,2% и показателем 6,4 %. Премьерная серия, вышедшая в эфир 13 апреля, получила наибольшее количество зрительской аудитории среди всех сериалов сезона – 21,4 %, при рейтинге 7,9%. Первые пять эпизодов на YouTube суммарно просмотрели более девяти миллионов пользователей Сети, и свыше двух миллионов просмотров сериала было совершено через официальный сайт канала.В конце этой недели премьерный показ картины будет завершен. По сюжету сериала у главной героини Зулейхи, являющейся татарской крестьянкой, убивают супруга, а ее и сотни иных переселенцев отсылают в Сибирь, куда смогут прибыть далеко не все. Роль исполнила Чулпан Хаматова.