«Великолепное выступление»: Никита Пресняков восхитил поклонников своим вокалом

В подписи к публикации внук Аллы Пугачевой указал, что пел на выступлении вживую. Звездная бабушка одной из первых отреагировала на видео Никиты Преснякова, оставив в комментариях несколько смайлов. Ее поддержала мать молодого артиста Кристина Орбакайте. Многие поклонники отмечали, что их кумир обладает потрясающим голосом. Некоторые удивились, что до сих пор не слышали, как поет знаменитый наследник. У кого-то из подписчиков «мурашки побежали по коже» от выступления певца.Ранее музыкант порадовал аудиторию в блоге семейным роликом, на котором продемонстрировал с женой Алёной Красновой физическую подготовку. Юзеров поразило, насколько грациозно и легко модель выполнила упражнение.