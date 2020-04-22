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Профессор Роберт Джервис оценил возможное ужесточение международного контроля за биолабораториями

Профессор Роберт Джервис, который работает в Университете Колумбии, оценил возможность того, что буде ужесточен международный контроль за биолабораториями. По его словам, ни одно государство в мире не согласится на это, несмотря на распространение таких инфекций как коронавирус или свиной грипп на планете.

Профессор Роберт Джервис оценил возможное ужесточение международного контроля за биолабораториями


С таким заявлением профессор международных отношений выступил после комментария Дмитрия Медведева, зампредседателя Совбеза России. Политик считает, что после того, как окончится всемирная пандемия, необходимо внести изменения в правовую базу. Эти меры необходимы на международном уровне, чтобы страны были уверены в том, что им обеспечат биологическую безопасность. Роберт Джервис убежден, что составление новых договоров или создание системы инспекции в этой сфере невозможно. Профессор считает, что для предотвращения распространения инфекций по Земле необходимо укреплять те механизмы, которые уже функционируют.

Сотрудник Университета Колумбии напомнил, что на ВОЗ надеяться не стоит, так как данная организация во многом зависит от финансирования конкретными государствами, а также региональных составляющих.

Ранее научный сотрудник Нурбубу Молдогазиева сообщила, что вакцина от коронавируса появится не раньше, чем через полтора года. Ученые в нескольких лабораториях работают над ее созданием, но этот процесс сейчас пребывает на стадии эксперимента. Клинические испытания начнутся в середине лета.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:09

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