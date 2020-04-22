В России массовое тестирование на антитела к коронавирусу пройдет в мае





О поставках специальных скрининг-систем в частные лаборатории уже ведутся переговоры, сами исследования стартуют в следующем месяце. Регистрацию ожидают сразу несколько диагностических наборов. К концу этой недели поступит тест НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. В КФУ планируют представить аналогичную разработку, которая позволит выявить антитела к COVID-19 в крови человека за 10-15 минут. В “Инвитро” предполагают, что внедрение тест-системы произойдет уже в мае, когда граждане смогут воспользоваться этой услугой. Данная частная клиника рассматривает возможность закупки новинок отечественных и зарубежных производителей.В некоторых клиниках уже есть неофициальные продажи тестов, но ими к настоящему времени смогли воспользоваться только в госпиталях и исследовательских центрах. Стартап ANTICOV планирует начать продажи тестов в середине мая по 4,3 тыс рублей.