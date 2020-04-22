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Аналитики предупредили россиян о возможном подорожании соли из-за коронавируса

Аналитики сообщили о возможном подорожании пищевой соли из-за пандемии коронавируса. Спрос на данный продукт за последний месяц увеличился примерно на 20 %, что может стать причиной дефицита.
Аналитики предупредили россиян о возможном подорожании соли из-за коронавируса

Причиной повышенного спроса на соль могли стать рекомендации Минздрава РФ по поводу использования солевого раствора в качестве средства для профилактики коронавируса. Если популярность продукта будет увеличиваться, его запасы на складах сильно сократятся. На фоне ажиотажа производители также начнут корректировать ценники, что приведет к подорожанию.
«Владельцы месторождений соли ввиду ситуации с эпидемией не смогут увеличить добычу даже при большом желании. Сейчас запасы продукта стремительно сокращаются, что заметно по его отсутствию в мелких магазинах. Повышение стоимости соли может начаться уже в мае», - рассказал Евгений Иванов, являющийся представителем Института конъюнктуры аграрного рынка.

Специалист отметил, что даже при наращивании объемов производства соли на Урале и в Сибири ее стоимость определенно увеличится. Для поставок также нужны дополнительные инвестиции, компенсировать которые будут с помощью поднятых ценников.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:48

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