Аналитики предупредили россиян о возможном подорожании соли из-за коронавируса

«Владельцы месторождений соли ввиду ситуации с эпидемией не смогут увеличить добычу даже при большом желании. Сейчас запасы продукта стремительно сокращаются, что заметно по его отсутствию в мелких магазинах. Повышение стоимости соли может начаться уже в мае», - рассказал Евгений Иванов, являющийся представителем Института конъюнктуры аграрного рынка.





Причиной повышенного спроса на соль могли стать рекомендации Минздрава РФ по поводу использования солевого раствора в качестве средства для профилактики коронавируса. Если популярность продукта будет увеличиваться, его запасы на складах сильно сократятся. На фоне ажиотажа производители также начнут корректировать ценники, что приведет к подорожанию.Специалист отметил, что даже при наращивании объемов производства соли на Урале и в Сибири ее стоимость определенно увеличится. Для поставок также нужны дополнительные инвестиции, компенсировать которые будут с помощью поднятых ценников.