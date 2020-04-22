«Могу тебя уничтожить»: Строкова пригрозила Сахнову обнародовать его секреты

На шоу «Бородина против Бузовой» Татьяна Строкова решила в очередной раз подколоть своего бывшего возлюбленного Даниила Сахнова. Для этого девушка принесла в студию коробку с продуктовым минимумом и призналась, что она предназначена для экс-бойфренда. Подобный поступок участница «Дома-2» объяснила наличием у молодого человека страха «остаться голодным», уйдя с проекта. Именно поэтому Строкова решила заблаговременно озаботиться этим вопросом.Кроме этого, бывшая возлюбленная не забыла напомнить Сахнову, что он слишком много говорит об их отношениях. Звезда телестройки не стала скрывать: если в том будет необходимость, она обнародует секреты бывшего. Это же, в свою очередь, определенно уничтожит репутацию мужчины среди коллег и поклонников.Пока Строкова не стесняется заявлять о наличии управы на бывшего парня, тот продолжает смотреть на нее влюбленными глазами. В этом уверены большинство фанатов пары, хотя сам Сахнов и всячески отрицает присутствие нежных чувств к девушке.