Ученые: Вероятность передачи коронавируса через предметы ничтожно мала





В ходе исследования вирусологи из института региона Хайнсберг провели лабораторный эксперимент. Ученые поместили коронавирус на дверные ручки, телефоны и туалеты, после чего взяли образцы. В результате из полученного материала культивировать здоровый вирус не получилось, что ставит под сомнения вероятность заражения через предметы. Эксперты уверены: шанс передачи коронавируса при отсутствии близкого контакта с зараженным ничтожно мал. Необходимо вдохнуть капли жидкости с COVID-19, которые выделяются при кашле. В противном случае коронавирус попросту не может выжить.Результаты исследования подтверждают, что соблюдение элементарных правил самоизоляции и личной гигиены почти полностью исключают риск заражения. При этом стоит понимать: перчатки и маски могут помочь только не распространить заболевание, если человек болен. Однако инкубационный период длиться примерно две недели, поэтому заранее определить болезнь очень сложно. Потенциально любой человек может оказаться носителем COVID-19, а карантин позволяет избежать нежелательных контактов и остановить распространение заразы. Напомним, в России более 50 тысяч больных коронавирусом, из которых погибло 456 человек. Статистика взята с портала «Рамблер. Новости».