Трамп решил приостановить выдачу грин-карт
Дональд Трамп сообщил о намерении запретить выдачу грин-карт. По словам американского президента, соответствующее постановление вступает в силу с 22 апреля.
Президент подчеркнул, что спустя два месяца вопрос снова будет вынесен на рассмотрение. Если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, то запрет придется продлить. По словам Трампа, экономические вопросы сейчас не являются первостепенными, так как задачей властей является сохранение жизней граждан.
Трамп ранее подвергался критике из-за популизма в преддверии выборов президента. Ранее он неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о коронавирусе и нежелании полноценно сотрудничать с другими странами. В КНР назвали высказывания Трампа беспочвенными и призвали продолжить сдерживать эпидемию.
«Иммиграция в США должна быть остановлена не только во благо наших граждан, но и всего мира. Ситуация продолжает набирать обороты, хотя есть и определенные успехи. Нашей задачей является сдерживание эпидемии и перекрытие всех каналов, по которым к нам может попасть коронавирус. Ограничение пока вводится на 60 дней, но может быть продлено при необходимости. Также оно распространяется на тех, кто собирается получить вид на жительство», - рассказал Трамп.
Президент подчеркнул, что спустя два месяца вопрос снова будет вынесен на рассмотрение. Если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, то запрет придется продлить. По словам Трампа, экономические вопросы сейчас не являются первостепенными, так как задачей властей является сохранение жизней граждан.
Трамп ранее подвергался критике из-за популизма в преддверии выборов президента. Ранее он неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о коронавирусе и нежелании полноценно сотрудничать с другими странами. В КНР назвали высказывания Трампа беспочвенными и призвали продолжить сдерживать эпидемию.
В мире
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:04