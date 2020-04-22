Трамп решил приостановить выдачу грин-карт

«Иммиграция в США должна быть остановлена не только во благо наших граждан, но и всего мира. Ситуация продолжает набирать обороты, хотя есть и определенные успехи. Нашей задачей является сдерживание эпидемии и перекрытие всех каналов, по которым к нам может попасть коронавирус. Ограничение пока вводится на 60 дней, но может быть продлено при необходимости. Также оно распространяется на тех, кто собирается получить вид на жительство», - рассказал Трамп.





Президент подчеркнул, что спустя два месяца вопрос снова будет вынесен на рассмотрение. Если ситуация с пандемией коронавируса не стабилизируется, то запрет придется продлить. По словам Трампа, экономические вопросы сейчас не являются первостепенными, так как задачей властей является сохранение жизней граждан.Трамп ранее подвергался критике из-за популизма в преддверии выборов президента. Ранее он неоднократно обвинял Китай в сокрытии информации о коронавирусе и нежелании полноценно сотрудничать с другими странами. В КНР назвали высказывания Трампа беспочвенными и призвали продолжить сдерживать эпидемию.