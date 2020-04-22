Врач Александр Ушников рассказал, какой гаджет наиболее опасный во время карантина
Александр Ушников, который является главным детским офтальмологом Минздрава Ростовской области, рассказал о том, какой гаджет является наиболее опасным во время карантина. По словам врача, если бездумно использовать смартфоны на самоизоляции, то можно испортить зрение на всю оставшуюся жизнь.
Офтальмолог напомнил, что мобильные телефон нужны людям, чтобы они могли отправить сообщение или позвонить. Также опасность представляют планшетные компьютеры. Детям, возраст которых 2-5 лет, категорически запрещено включать мультфильмы на этих гаджетах.
На третьем месте по опасности Александр Ушников расположил компьютер или ноутбук. По словам медика, постоянное напряжении мышц глаз приводит к спазму. Если длительный период смотрет в экран, то начнут беспокоить затуманенное зрение, сильные головные боли и покраснение глаз. Поэтому, к работе с ПК необходимо подходить дробно, то есть, чередовать выполнение заданий с отдыхом.
Офтальмолог напомнил, что мобильные телефон нужны людям, чтобы они могли отправить сообщение или позвонить. Также опасность представляют планшетные компьютеры. Детям, возраст которых 2-5 лет, категорически запрещено включать мультфильмы на этих гаджетах.
На третьем месте по опасности Александр Ушников расположил компьютер или ноутбук. По словам медика, постоянное напряжении мышц глаз приводит к спазму. Если длительный период смотрет в экран, то начнут беспокоить затуманенное зрение, сильные головные боли и покраснение глаз. Поэтому, к работе с ПК необходимо подходить дробно, то есть, чередовать выполнение заданий с отдыхом.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:13