Верховный суд РФ разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции





Согласно постановлению Президиума РФ, под юрисдикцию КоАП теперь попадают нарушения правил поведения, которые установили федеральные и региональные власти для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, граждане будут нести ответственность за несоблюдение режима самоизоляции в виде посещения парков, музеев, зон отдыха, а также спортивных и развлекательных мероприятий. Запрещается также нарушать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также покидать место проживания без необходимого пропуска.Юристы сообщают, что индивидуальные предприниматели и юридические лица будут нести полную ответственность за отказ от приостановки работы ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением службы доставки еды на вынос и магазинов розничной торговли. Ограничения также распространяются на аптеки, зоомагазины, салоны красоты, СПА, солярии, бани и сауны. Согласно статье 1 ст. 20.6.1 КоАП, за нарушение действующего законодательства предусматривается штраф в размере от 10 до 300 тысяч рублей в зависимости от вида деятельности.