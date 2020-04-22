АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Верховный суд РФ разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

После появления обзора применения новых составов преступления в связи с пандемией на сайте Верховного суда РФ юристы решили прояснить ситуацию. В частности, они рассказали о наказаниях за административное нарушение режима самоизоляции.

Согласно постановлению Президиума РФ, под юрисдикцию КоАП теперь попадают нарушения правил поведения, которые установили федеральные и региональные власти для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В частности, граждане будут нести ответственность за несоблюдение режима самоизоляции в виде посещения парков, музеев, зон отдыха, а также спортивных и развлекательных мероприятий. Запрещается также нарушать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также покидать место проживания без необходимого пропуска.

Юристы сообщают, что индивидуальные предприниматели и юридические лица будут нести полную ответственность за отказ от приостановки работы ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением службы доставки еды на вынос и магазинов розничной торговли. Ограничения также распространяются на аптеки, зоомагазины, салоны красоты, СПА, солярии, бани и сауны. Согласно статье 1 ст. 20.6.1 КоАП, за нарушение действующего законодательства предусматривается штраф в размере от 10 до 300 тысяч рублей в зависимости от вида деятельности.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина каждую неделю сдает анализы на коронавирус для участия в детской версии…
Аналитики предупредили россиян о возможном подорожании соли из-за…
Захарова и Ромашов отправились на первое свидание в…
Ученые: Вероятность передачи коронавируса через предметы ничтожно…
Драма «Зулейха открывает глаза» стала наиболее рейтинговым сериалом…
Верховный суд РФ разъяснил порядок наказания за нарушение…
«Великолепное выступление»: Никита Пресняков восхитил поклонников своим…
Врач Александр Ушников рассказал, какой гаджет наиболее опасный во время…
"Здоровья всей семье!": Коллеги Владимира Яглыча поздравляют его с рождением второго…
Трамп решил приостановить выдачу…
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в…
«Могу тебя уничтожить»: Строкова пригрозила Сахнову обнародовать его…
Автосалона не будет: Организаторы отменили…
Дмитрий Тарасов нарушил режим самоизоляции и отправился с дочерью на…
Академик Александр Суворов раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на…
«К нам пришел Пабло Эскобар!» Ургант пришел в восторг от мексиканского образа…
Профессор Евгений Ачкасов считает пугающим отношение людей к самоизоляции из-за…
Гоген Солнцев: «В разгар пандемии олигархи приглашают звезд к себе…
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии…
«Минутка садовода»: Максим Галкин во время карантина проверил посаженные деревья на…
Илон Маск: "Tesla Cybertruck сможет даже…
Глава WFP Дэвид Бизли спрогнозировал всемирный голод на фоне вспышки…
Танцы на кухне: Лобода призвала поклонников устраивать «карантинные»…
Audi представила новое поколение седанов…
«Малейшее заражение – и может пострадать»: Диагноз Анастасии Заворотнюк официально подтвердили…
Роберт Редфилд: "В США вторая волна коронавируса будет более…
Костенко перед продажей подняла цену на подаренный Тарасовым…
Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы жителей Чечни открыть…
Просмотреть все новости