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В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ Плеханова Ольга Лебединская рассказала о способе сдержать распространение коронавируса в России. По словам специалиста, внимание стоит уделить ситуации в регионах, не ограничиваясь только столицей и областными центрами.
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

«Если не контролировать региональное состояние, ситуация может выйти из-под контроля. Количество заболевших в столице не говорит о том, что в областях нет зараженных. Пока мы видим, что Россия относительно легко переносит заболевание. На одну тысячу граждан у нас всего 0,29 заболевших. К примеру, в Испании их 4,23. Даже в США, где введены строгие ограничения, на тысячу человек приходится 2,31 зараженных», - рассказала Лебединская.

Специалист подчеркнула, что на Москву и столичный регион в России приходится примерно 70% зараженных. Из-за этого власти пытаются справиться именно с этой проблемой, упуская из внимания 30 % заболевших, распространенных почти по всем российским административным единицам.

Врач Александр Мясников ранее высказывал примерно такое же мнение. По его словам, ранние прогнозы о пике заболеваемости в конце апреля не оправдались. Теперь стоит ждать пика ближе к середине мая. Если он будет пройден, то эпидемия будет постепенно сходить на нет, но властям необходимо продолжить принимать меры по сдерживанию коронавируса для противодействия возможной второй вспышке.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:00

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