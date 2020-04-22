В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Доцент кафедры экономической статистики РЭУ Плеханова Ольга Лебединская рассказала о способе сдержать распространение коронавируса в России. По словам специалиста, внимание стоит уделить ситуации в регионах, не ограничиваясь только столицей и областными центрами.
Специалист подчеркнула, что на Москву и столичный регион в России приходится примерно 70% зараженных. Из-за этого власти пытаются справиться именно с этой проблемой, упуская из внимания 30 % заболевших, распространенных почти по всем российским административным единицам.
Врач Александр Мясников ранее высказывал примерно такое же мнение. По его словам, ранние прогнозы о пике заболеваемости в конце апреля не оправдались. Теперь стоит ждать пика ближе к середине мая. Если он будет пройден, то эпидемия будет постепенно сходить на нет, но властям необходимо продолжить принимать меры по сдерживанию коронавируса для противодействия возможной второй вспышке.
«Если не контролировать региональное состояние, ситуация может выйти из-под контроля. Количество заболевших в столице не говорит о том, что в областях нет зараженных. Пока мы видим, что Россия относительно легко переносит заболевание. На одну тысячу граждан у нас всего 0,29 заболевших. К примеру, в Испании их 4,23. Даже в США, где введены строгие ограничения, на тысячу человек приходится 2,31 зараженных», - рассказала Лебединская.
Специалист подчеркнула, что на Москву и столичный регион в России приходится примерно 70% зараженных. Из-за этого власти пытаются справиться именно с этой проблемой, упуская из внимания 30 % заболевших, распространенных почти по всем российским административным единицам.
Врач Александр Мясников ранее высказывал примерно такое же мнение. По его словам, ранние прогнозы о пике заболеваемости в конце апреля не оправдались. Теперь стоит ждать пика ближе к середине мая. Если он будет пройден, то эпидемия будет постепенно сходить на нет, но властям необходимо продолжить принимать меры по сдерживанию коронавируса для противодействия возможной второй вспышке.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:00