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«К нам пришел Пабло Эскобар!» Ургант пришел в восторг от мексиканского образа Горбачевой

Иван Ургант пришел в восторг от мексиканского образа Ирины Горбачевой, в котором та появилась на его шоу. По словам актрисы, при выборе наряда ее консультировала Лолита Милявская.

Ирина Горбачева сделала из своего визита на «Вечерний Ургант» целое шоу. Актриса не стала выбирать для посещения студии вечернее платье или стилный лук, как это делают ее коллеги по сцене, а отдала предпочтение оригинальному и запоминающемуся образу. Это возымело свой эффект и произвело должное впечатление на ведущего развлекательной передачи Ивана Урганта.

Шоумен пришел в восторг от мексиканского образа Горбачевой и принялся «угадывать», кто же посетил его студию Хорхе или Пабло Эскобар. По словам Ирины Горбачевой, в плане выбора гардероба ее консультировала Лолита Милявская. Она посоветовала артистке идти на шоу «в чем мать родила», но, по словам звезды «Артимии», в этом образе уже приходила сама певица. Именно поэтому звезде пришлось импровизировать, что, в конечном итоге, и обернулось выбором мексиканского наряда.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:30

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