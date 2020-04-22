Автосалона не будет: Организаторы отменили MMAC-2020





2020 год станет одним из худших для автоиндустрии. Заводы стоят, рынок терпит застой, а самые важные события отменяются или переносятся. Печальную весточку принесла для автолюбителей Российская ассоциация автопроизводителей – организаторы автосалона в Москве. MMAC-2020 отменяется в связи с пандемией коронавируса. Стоит отметить, что автомобильное событие даже не захотели перенести, как автосалон в Пекине, поскольку отечественный автопром попросту не готов к выставке и не успеет подготовиться даже к осени.Петр Тутарашвили рассказал, что до сих пор российские компании не представили список моделей, которые будут показаны на MMAC-2020. Ранее предполагалось, что на Московском автосалоне покажут внедорожник Aurus Komendant, а также рестайлинговый Lada Largus, но теперь судьба указанных автомобилей неизвестна.