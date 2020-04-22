Профессор Евгений Ачкасов считает пугающим отношение людей к самоизоляции из-за коронавируса





Евгений Ачкасов обратил внимание на то, что во всем мире проходят протесты против изоляции. В частности, подобное встречается в Северной Осетии, а также США. Доктора пугает такая тенденция и он не понимает, что движет людьми, которые выходят на пикеты. Он отметил, что сроки окончания пандемии неизвестны, но в итоге у человечества изменится отношение к подобным инфекциям.Во Владикавказе 20 апреля местные жители вышли на митинг, утверждая, что коронавирус не представляет угрозы, поэтому введенные карантинные меры – излишни. Произошла стычка граждан с сотрудниками правоохранительных органов. Глава республики Вячеслав Битаров договорился с протестующими о создании инициативной группы, а также раскритиковал их за то, что рисковали своим здоровьем и здоровьем своих семей.В Роспотребнадзоре не исключают, что такие акции приведут к увеличению числа инфицированных.