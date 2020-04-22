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Профессор Евгений Ачкасов считает пугающим отношение людей к самоизоляции из-за коронавируса

Профессор Евгений Ачкасов назвал пугающим отношение людей к самоизоляции в условиях карантина из-за коронавируса. О митингах против принятых мер доктор высказался в программе “60 минут” на канале “Россия 1”.
Профессор Евгений Ачкасов считает пугающим отношение людей к самоизоляции из-за коронавируса

Евгений Ачкасов обратил внимание на то, что во всем мире проходят протесты против изоляции. В частности, подобное встречается в Северной Осетии, а также США. Доктора пугает такая тенденция и он не понимает, что движет людьми, которые выходят на пикеты. Он отметил, что сроки окончания пандемии неизвестны, но в итоге у человечества изменится отношение к подобным инфекциям.

Во Владикавказе 20 апреля местные жители вышли на митинг, утверждая, что коронавирус не представляет угрозы, поэтому введенные карантинные меры – излишни. Произошла стычка граждан с сотрудниками правоохранительных органов. Глава республики Вячеслав Битаров договорился с протестующими о создании инициативной группы, а также раскритиковал их за то, что рисковали своим здоровьем и здоровьем своих семей.

В Роспотребнадзоре не исключают, что такие акции приведут к увеличению числа инфицированных.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:24

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