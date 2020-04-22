Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса





По словам Александра Мясникова, в России заражение коронавирусной инфекцией началось не тогда, кода он предполагал, а на месяц позже. Поэтому пик COVID-19 будет выпадать на май, после чего последует плато и постепенно снижение случаев заражения опасной болезнью. Весь период распространения коронавирусной инфекции в стране займет от двух до трех месяцев.Точно предсказать, когда будет пик пандемии, невозможно. Поэтому нужно просто ждать, так как «за последние 2 тысячи лет человечество не придумало иного поведения с вирусами». Доктор Мясников подытожил, что необходимо ожидать, пока COVID-19 не начнет «перегорать и затлевать».