Гоген Солнцев: «В разгар пандемии олигархи приглашают звезд к себе домой»

Солнцев признался, что и его сейчас нередко приглашают на частные выступления, призванные разбавить серые «карантинные» будни отечественных олигархов. Так как давать концерты в ресторанах или барах сейчас запрещено, а владельцам таких заведений за нарушение предписаний грозит серьезный штраф, вопрос решается иным способом. Те, кому это по карману, устраивают домашние «встречи со звездами». При этом, заявок на подобное с каждым днем становится все больше.По словам Гогена Солнцева, у его директора практически без умолку звонит телефон, который обрывают желающие пригласить знаменитость на выступление. Большое количество подобных квартирников делает нынешний год похожим на 90-е, когда такая практика была привычной. Однако теперь цена вопроса существенно повышается, так как артисты фактически рискуют своей жизнью, выезжая на концерты.При этом именитых звезд, таких как Аллегрова, Пугачева или Леонтьев на домашние выступления не вытащить – их финансовое состояние позволяет поставить здоровье на первое место и не гнаться за гонорарами. Кроме того, они входят в группу риска. Однако артисты более мелкого пошиба не отказываются от предложений спеть на квартирнике какого-либо олигарха. Промоутеры находят способ их убедить и мотивировать, поэтому в итоге проблем с досугом представители отечественной элиты не имеют.Чаще всего, по словам Солнцева, сейчас выступить зовут Ольгу Бузову и Егора Крида. Те же, кто постарше, предпочитают видеть на своих мероприятиях Леонида Агутина.