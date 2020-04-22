Академик Александр Суворов раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру





По словам сотрудника академии космонавтики им. Циолковского, воплотить в жизнь этот проект все еще возможно. Тогда космонавта не могли высадить на исследуемую планету, так как на ней была углекислотная атмосфера и очень высокий температурный режим. Дело в том, что это второе по удаленности от светила космическое тело. От идеи по поводу полета на Венеру ученые СССР вынуждены были отказаться из-за непригодных для жизни условий. Давление на планете соответствует тому, если бы на Земле человек погрузился под воду на километр.Ученые из СССР задались целью установить, смогут ли в таких условиях работать космонавты. В процессе проведения учений их опускали сначала на глубину 100 метров, постепенно увеличивая расстояние. В результате специалистам удалось доказать, что на глубине в 1000 километров человек способен нормально функционировать и выполнять поставленные задачи. Однако в этих условиях у космонавтов появлялась одышка и им было тяжело дышать. Спасением становилось выполнение физической нагрузки.В 1967 году на Венеру отправили станцию «Венера-4», но оказалось, что на исследуемой планете 475 градусов и повышенная углекислотная атмосфера. Александр Суворов считает, что теоретически космонавты могут ступить на планету, но для этого нужен специальный скафандр.Ранее сообщалось о том, что еще 40 лет назад с помощью аппарата «Венера-13» на планете были запечатлены признаки жизни. Ученый Леонид Ксанфомалит утверждал, что к зонду подобралось создание, напоминающее краба. Американские специалисты опровергли этот факт, объяснив, что это была просто крышка объектива камеры космического аппарата.