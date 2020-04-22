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Академик Александр Суворов раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру

В советское время ученые работали над тем, чтобы организовать высадку человека на Венеру. Академик Александр Суворов раскрыл детали этого секретного проекта СССР.

Академик Александр Суворов раскрыл детали проекта СССР по высадке человека на Венеру


По словам сотрудника академии космонавтики им. Циолковского, воплотить в жизнь этот проект все еще возможно. Тогда космонавта не могли высадить на исследуемую планету, так как на ней была углекислотная атмосфера и очень высокий температурный режим. Дело в том, что это второе по удаленности от светила космическое тело. От идеи по поводу полета на Венеру ученые СССР вынуждены были отказаться из-за непригодных для жизни условий. Давление на планете соответствует тому, если бы на Земле человек погрузился под воду на километр.

Ученые из СССР задались целью установить, смогут ли в таких условиях работать космонавты. В процессе проведения учений их опускали сначала на глубину 100 метров, постепенно увеличивая расстояние. В результате специалистам удалось доказать, что на глубине в 1000 километров человек способен нормально функционировать и выполнять поставленные задачи. Однако в этих условиях у космонавтов появлялась одышка и им было тяжело дышать. Спасением становилось выполнение физической нагрузки.

В 1967 году на Венеру отправили станцию «Венера-4», но оказалось, что на исследуемой планете 475 градусов и повышенная углекислотная атмосфера. Александр Суворов считает, что теоретически космонавты могут ступить на планету, но для этого нужен специальный скафандр.



Ранее сообщалось о том, что еще 40 лет назад с помощью аппарата «Венера-13» на планете были запечатлены признаки жизни. Ученый Леонид Ксанфомалит утверждал, что к зонду подобралось создание, напоминающее краба. Американские специалисты опровергли этот факт, объяснив, что это была просто крышка объектива камеры космического аппарата.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:36

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