«Минутка садовода»: Максим Галкин во время карантина проверил посаженные деревья на участке





Результатами проверки супруг Аллы Пугачевой поделился в Instagram. Галкин показал подписчикам различные деревья и рассказал, что елка находится в отличном состоянии. Далее на кадрах можно заметить «гордость» шоумена – 15-метровую пихту. Он обратил внимание юзеров на сочную зелень свежих побегов, мощный ствол, и сообщил, что дерево прижилось. Прогулку по своему участку во время карантина артист назвал «минуткой садовода». Хейтеры часто говорят, что посадкой деревьев на территории владений занималась прислуга, хотя сам ведущий отрицает эту информацию.В сюжете Галкин продемонстрировал поклонникам горную сосну и иву. Довольный успехами юморист отметил, что последнюю он посадил самостоятельно.