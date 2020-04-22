Илон Маск: "Tesla Cybertruck сможет даже плавать"





Впервые мир увидел Tesla Cybertruck в ноябре 2019 года. Автомобиль имеет настолько нестандартную и футуристическую внешность, что многие восприняли анонс не вполне серьезно. Однако Илон Маск быстро переубедил автолюбителей, сообщив о начале массового производства. Сейчас мало информации об оригинальном электрокаре, но филантроп раскрыл несколько секретов своим подписчикам в социальной сети. Оказывается, Tesla Cybertruck сможет не просто проходить через глубокие водоемы, но и плавать по ним. Это возможно благодаря уникальному строению кузова, который не пропускает воду. Автомобиль просто ляжет «пузом» на воду, а массивные колеса будут подгребать ее под себя, двигая транспорт вперед.Согласно предварительной информации, Tesla Cybertruck поступит на рынок к концу 2021 года. Автомобиль будет представлен в трех модификациях: с одним электромотор и задним приводом, с двумя электромоторами и полным приводом, а также с тремя электромоторами и полным приводом. Анонсированная грузоподъёмность составляет почти 1600 килограмм у всех модификаций. На одном заряде уникальный транспорт проедет до 700 километров. Однако, как Tesla Cybertruck покажет себя на практике, никому не известно.