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Илон Маск: "Tesla Cybertruck сможет даже плавать"

Илон Маск в прошлом году представил уникальный автомобиль - Tesla Cybertruck. Со слов филантропа, его детище сможет даже плавать благодаря уникальной конструкции кузова.
Илон Маск: "Tesla Cybertruck сможет даже плавать"

Впервые мир увидел Tesla Cybertruck в ноябре 2019 года. Автомобиль имеет настолько нестандартную и футуристическую внешность, что многие восприняли анонс не вполне серьезно. Однако Илон Маск быстро переубедил автолюбителей, сообщив о начале массового производства. Сейчас мало информации об оригинальном электрокаре, но филантроп раскрыл несколько секретов своим подписчикам в социальной сети. Оказывается, Tesla Cybertruck сможет не просто проходить через глубокие водоемы, но и плавать по ним. Это возможно благодаря уникальному строению кузова, который не пропускает воду. Автомобиль просто ляжет «пузом» на воду, а массивные колеса будут подгребать ее под себя, двигая транспорт вперед.

Согласно предварительной информации, Tesla Cybertruck поступит на рынок к концу 2021 года. Автомобиль будет представлен в трех модификациях: с одним электромотор и задним приводом, с двумя электромоторами и полным приводом, а также с тремя электромоторами и полным приводом. Анонсированная грузоподъёмность составляет почти 1600 килограмм у всех модификаций. На одном заряде уникальный транспорт проедет до 700 километров. Однако, как Tesla Cybertruck покажет себя на практике, никому не известно.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 08:04

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