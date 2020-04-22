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Глава WFP Дэвид Бизли спрогнозировал всемирный голод на фоне вспышки коронавируса

Глава WFP Дэвид Бизли спрогнозировал всемирный голод, который окажется последствием коронавируса. В ООН уже разработали план действий на этот случай, предусматривающих финансирование в размере 350 млн долларов.
Глава WFP Дэвид Бизли спрогнозировал всемирный голод на фоне вспышки коронавируса

Дэвид Бизли предупредил, что если не начать действовать уже сейчас, то в ближайшее время человечество может столкнуться с голодом “библейских масштабов” в ближайшие несколько месяцев. Проблему можно предупредить созданием сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие страны. Программа предусматривает финансирование в размере 350 млн долларов. Бизли отметил, что число людей, которые пострадают от голода в 2020 году, может увеличиться со 135 млн до 265 млн. Проблема затронет Африку, Ближний Восток, а также страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

О всемирном голоде недавно предупреждала представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер, отмечая, что сейчас организация оказывает гуманитарную помощь 87 млн человек, а эта работа, усложняемая войнами и стихийными бедствиями, теперь замедляется из-за коронавируса.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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