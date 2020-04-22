Глава WFP Дэвид Бизли спрогнозировал всемирный голод на фоне вспышки коронавируса





Дэвид Бизли предупредил, что если не начать действовать уже сейчас, то в ближайшее время человечество может столкнуться с голодом “библейских масштабов” в ближайшие несколько месяцев. Проблему можно предупредить созданием сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие страны. Программа предусматривает финансирование в размере 350 млн долларов. Бизли отметил, что число людей, которые пострадают от голода в 2020 году, может увеличиться со 135 млн до 265 млн. Проблема затронет Африку, Ближний Восток, а также страны Латинской Америки и Карибского бассейна.О всемирном голоде недавно предупреждала представитель берлинского филиала WFP Беттина Люшер, отмечая, что сейчас организация оказывает гуманитарную помощь 87 млн человек, а эта работа, усложняемая войнами и стихийными бедствиями, теперь замедляется из-за коронавируса.