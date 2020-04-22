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Танцы на кухне: Лобода призвала поклонников устраивать «карантинные» вечеринки

Светлана Лобода призвала поклонников устраивать «карантинные» вечеринки. При этом звезда показала собственный пример подобного развлечения – танцы на кухне.

Экс-участница группы «ВИА Гра» в спортивном топе, леггинсах и темных очках устроила подобие вечеринки со светомузыкой, поиграв с выключателем лампы на вытяжке под аккомпанемент одного из своих хитов. К этому короткому видео Светлана Лобода также добавила нарезку из роликов, снятых теми, кто, пребывая на карантине, очень скучает за фестивалями и ночными клубами.

В видеопубликации знаменитости можно увидеть девушку, которая вместо диджейского пульта использует гладильную доску, молодых людей, изображающих процесс создания танцевальных хитов с помощью кухонной утвари, а также танцующих в защитных костюмах медиков. Как оказалось, такой ролик Светлана Лобода выложила в Instagram не просто для того, чтобы поднять настроение подписчикам, но и чтобы стимулировать их фантазию и креативность. Знаменитость поинтересовалась у фолловеров, как проходят их #карантинparty, и попросила присылать ей снятые ими видео.

Тем же, кто запечатлит на камеру наиболее оригинальные «карантинные» вечеринки, Лобода пообещала подарки. Поклонники певицы пообещали не ударить в грязь лицом и достойно ответить на ее танцы на кухне еще более необычными способами времяпровождения.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:55

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