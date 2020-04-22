Audi представила новое поколение седанов A3





В этом году Женевский автосалон прошел онлайн из-за пандемии коронавируса, но это не помешало автопроизводителям представить новые разработки. Обновленный Audi A3 стал больше предшественника: длина – 4495 мм (+37мм), ширина – 1816 мм (+20мм), высота – 1425 мм (+9мм). Однако колесная база осталась той же – 2636 мм. Инженеры улучшили аэродинамические характеристики автомобиля, снизив коэффициент сопротивления воздуху с 0,29 до 0,25. В салоне Audi A3 установлен 10,25-дюймовый сенсорный экран, который управляет мультимедийной системой и общими настройками транспортного средства. В моделях с автоматической коробкой в качестве рычага передач используется крошечный нефиксированный джойстик.В данный момент официально представлено два силовых агрегата, которые будут использоваться на Audi A3. Первый – 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 «лошадок», второй – 2,0-литровый дизель такой же мощности. Работать моторы будут или с механической 6-ступенчатой коробкой, или с 7-ступенчатым «роботом». В перспективе компания Audi планирует пополнить модельный ряд гибридными полноприводными версиями, а также добавить базовый вариант с 1,0-литровым турбомотором. Ценник на Audi A3 стартует от 27,7 тысячи евро. В конце апреля желающие могут сделать предзаказ, но на рынок машина поступит только летом. В Россию Audi A3 попадет к концу 2020 года.