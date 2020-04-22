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«Малейшее заражение – и может пострадать»: Диагноз Анастасии Заворотнюк официально подтвердили медики

Недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк действительно страдает от рака мозга. Об этом свидетельствует официально подтвержденный диагноз актрисы, появившийся в Сети.
«Малейшее заражение – и может пострадать»: Диагноз Анастасии Заворотнюк официально подтвердили медики

Согласно распространенному документу, знаменитость пребывает на лечении в онкологическом отделении «Центральной клинической больницы с поликлиникой» с 21 января прошлого года. Диагноз Анастасии Заворотнюк – глиобластома. Однако, несмотря на серьезное заболевание, медики сообщают о положительных прогнозах и даже отпустили артистку домой к супругу и детям. По информации инсайдера, форма рака у звезды сериала «Моя прекрасная няня» не смертельная, и сейчас она чувствует себя лучше. В будущем пациентка сможет вернуться к нормальной жизни, в том числе, работе. Также в прессе отметили, что телеведущая проходит лечение новым препаратом под названием Кейтруда. Его изобрели профессора Стэнфордского университета.

Кроме этого, вариантов терапии у жены фигуриста Петра Чернышева было несколько, так как ей удалили две опухоли. Сейчас Заворотнюк проходит «поддерживающее» лечение. Доктора опасаются попадания инфекции в организм актрисы, потому что это может навредить ее здоровью.

Инсайдер добавил, что артистка ясно мыслит и поддерживает общение с другими людьми, хоть и быстро устает. Пока что она не занимается спортом, только читает классические книги. Поначалу пациентку возили в кресле, но теперь она может двигаться самостоятельно.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:43

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