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Роберт Редфилд: "В США вторая волна коронавируса будет более тяжелой"

Роберт Редфилд, который возглавляет американский Центр по профилактике и контролю заболеваний, заявил, что в США вторая волна коронавируса будет более тяжелой. Как обозначено в статье The Washington Post, следующую вспышку заболевания прогнозируют на зиму.

Роберт Редфилд: "В США вторая волна коронавируса будет более тяжелой"


Эксперт рассказал о вероятности, что могут совпасть вспышки коронавирусной инфекции и эпидемии гриппа. Для сотрудников системы здравоохранения США это будет непосильной нагрузкой.

Согласно данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистическую информацию о заболевании, в США COVID-19 заразились свыше 824 тысяч человек. При этом, коронавирусная инфекция унесла жизни более 45 тысяч пациентов.

Впервые вспышку заболевания зафиксировали в китайском Ухане, в конце прошлого года. ВОЗ 11 марта объявила о мировой пандемии, а многие страны ввели карантинные меры с различной степенью жесткости.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:37

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