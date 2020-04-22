Роберт Редфилд: "В США вторая волна коронавируса будет более тяжелой"





Эксперт рассказал о вероятности, что могут совпасть вспышки коронавирусной инфекции и эпидемии гриппа. Для сотрудников системы здравоохранения США это будет непосильной нагрузкой.Согласно данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистическую информацию о заболевании, в США COVID-19 заразились свыше 824 тысяч человек. При этом, коронавирусная инфекция унесла жизни более 45 тысяч пациентов.Впервые вспышку заболевания зафиксировали в китайском Ухане, в конце прошлого года. ВОЗ 11 марта объявила о мировой пандемии, а многие страны ввели карантинные меры с различной степенью жесткости.