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Рамзан Кадыров побрился налысо после просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские

После просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские Рамзан Кадыров побрился налысо. Свое обращение к подписчикам глава республики опубликовал на своей странице в Instagram.

Рамзан Кадыров вспомнил, как в юности старшие брили головы сыновьям, не забывая “отвесить легкий подзатыльник”, чтобы несчастья обходили стороной. Глава Чечни подчеркнул, что это считалось очищением, которое он принял почти перед самым наступлением Рамадана. На видео политик показал, что остался без густой шевелюры, а также открыл “эстафету” в Instagram, призвав граждан бриться налысо. Таким образом он ответил на вопрос одного из местных жителей о том, когда будут открыты парикмахерские, работа которых приостановилась после введения карантина из-за коронавируса.

В комментариях многие подписчики приняли “эстафету”, а также выразили свою поддержку Кадырову.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:26

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