Костенко перед продажей подняла цену на подаренный Тарасовым дом

Еще в конце прошлого месяца нынешняя супруга Дмитрия Тарасова хотела продать дом за 190 миллионов рублей, а уже в апреле цена была поднята на 55 миллионов. При этом никаких посылов к подорожанию недвижимости на отечественном рынке нет и пока не предвидится, по причинам, вызванным пандемией коронавируса. Однако факт остается фактом: Анастасия Костенко считает, что ее особняк существенно вырос в цене.Дом, за который модель планирует выручить 245 миллионов рублей, ее супругу помогала строить бывшая жена Ольга Бузова. Певица вкладывала в особняк собственные средства, однако, когда Дмитрий Тарасов решил порвать с возлюбленной, он просто выставил ее за дверь, не утруждая себя подсчетом и возвратом потраченных знаменитостью денег. Теперь же, после рождения второй общей дочери, футболист решил переписать жилплощадь на Костенко.Поклонники первой жены Тарасова Оксаны Пономаренко считают, что спортсмен пошел на такой шаг, чтобы скрыть свои реальные доходы и наличие недвижимости. Это, в свою очередь, помогло бы спортсмену добиться через суд снижения размера алиментов, которые он должен выплачивать на содержание дочери Ангелины.