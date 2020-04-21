Сергей Соседов призвал Любовь Успенскую не «клянчить» деньги за видеопоздравления





Вместо концертов знаменитость начала записывать различные ролики для богатых фанатов. Цена за одно видеопоздравление составляет 30 тысяч рублей и длиться до 10 минут. По мнению Сергея Соседова, подобные способы заработка артистки являются неприемлемыми, ведь люди выбрасывают деньги на ветер. Как отметил скандальный критик, Успенская – очень богатый человек, которому неприлично зарабатывать на фанатах в период карантина, когда вся Россия бедствует. О внушительном состоянии королевы русского шансона журналист знает не понаслышке, так как однажды своими глазами видел ее шикарный особняк. По словам шоумена, жить в таких апартаментах и выставлять их на всеобщее обозрение непристойно.Соседов посоветовал исполнительнице самой помогать своим соотечественникам, а не «клянчить» у них деньги. Как считает критик, Успенская должна оказывать помощь «нездоровым, сиротам, пенсионерам, инвалидам», так как имеет огромный достаток.