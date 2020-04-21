Сергей Соседов призвал Любовь Успенскую не «клянчить» деньги за видеопоздравления
Любовь Успенская, как и другие звезды, на самоизоляции решила найти дополнительный источник дохода в виде создания видеопоздравлений. Однако не все поддержали певицу, а Сергей Соседов призвал ее не «клянчить» деньги у россиян.
Вместо концертов знаменитость начала записывать различные ролики для богатых фанатов. Цена за одно видеопоздравление составляет 30 тысяч рублей и длиться до 10 минут. По мнению Сергея Соседова, подобные способы заработка артистки являются неприемлемыми, ведь люди выбрасывают деньги на ветер. Как отметил скандальный критик, Успенская – очень богатый человек, которому неприлично зарабатывать на фанатах в период карантина, когда вся Россия бедствует. О внушительном состоянии королевы русского шансона журналист знает не понаслышке, так как однажды своими глазами видел ее шикарный особняк. По словам шоумена, жить в таких апартаментах и выставлять их на всеобщее обозрение непристойно.
Соседов посоветовал исполнительнице самой помогать своим соотечественникам, а не «клянчить» у них деньги. Как считает критик, Успенская должна оказывать помощь «нездоровым, сиротам, пенсионерам, инвалидам», так как имеет огромный достаток.
Вместо концертов знаменитость начала записывать различные ролики для богатых фанатов. Цена за одно видеопоздравление составляет 30 тысяч рублей и длиться до 10 минут. По мнению Сергея Соседова, подобные способы заработка артистки являются неприемлемыми, ведь люди выбрасывают деньги на ветер. Как отметил скандальный критик, Успенская – очень богатый человек, которому неприлично зарабатывать на фанатах в период карантина, когда вся Россия бедствует. О внушительном состоянии королевы русского шансона журналист знает не понаслышке, так как однажды своими глазами видел ее шикарный особняк. По словам шоумена, жить в таких апартаментах и выставлять их на всеобщее обозрение непристойно.
Соседов посоветовал исполнительнице самой помогать своим соотечественникам, а не «клянчить» у них деньги. Как считает критик, Успенская должна оказывать помощь «нездоровым, сиротам, пенсионерам, инвалидам», так как имеет огромный достаток.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:30