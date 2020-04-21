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Сергей Соседов призвал Любовь Успенскую не «клянчить» деньги за видеопоздравления

Любовь Успенская, как и другие звезды, на самоизоляции решила найти дополнительный источник дохода в виде создания видеопоздравлений. Однако не все поддержали певицу, а Сергей Соседов призвал ее не «клянчить» деньги у россиян.
Сергей Соседов призвал Любовь Успенскую не «клянчить» деньги за видеопоздравления

Вместо концертов знаменитость начала записывать различные ролики для богатых фанатов. Цена за одно видеопоздравление составляет 30 тысяч рублей и длиться до 10 минут. По мнению Сергея Соседова, подобные способы заработка артистки являются неприемлемыми, ведь люди выбрасывают деньги на ветер. Как отметил скандальный критик, Успенская – очень богатый человек, которому неприлично зарабатывать на фанатах в период карантина, когда вся Россия бедствует. О внушительном состоянии королевы русского шансона журналист знает не понаслышке, так как однажды своими глазами видел ее шикарный особняк. По словам шоумена, жить в таких апартаментах и выставлять их на всеобщее обозрение непристойно.

Соседов посоветовал исполнительнице самой помогать своим соотечественникам, а не «клянчить» у них деньги. Как считает критик, Успенская должна оказывать помощь «нездоровым, сиротам, пенсионерам, инвалидам», так как имеет огромный достаток.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:30

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