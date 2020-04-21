Звезда шоу “Дом-2” Ольга Рапунцель сильно поправилась перед вторыми родами

Находящаяся на 31-й неделе беременности Ольга Рапунцель призналась, что имеет лишние 15 кг за время второй беременности, но это ее не расстраивает. Подобное происходило и в первый раз, но после родов она быстро пришла в форму, на что надеется и сейчас. Участница “Дома-2” не замечала за собой, что много ест, поскольку нет большого аппетита на жаре, а также она много двигается и постоянно играет с дочерью. Сейчас звезда находится на Сейшельских островах, где ей хочется гулять, но она отказывает себе в этом из-за коронавируса. Из-за высоких температур Рапунцель сложно носить бандаж, но она намерена бороться с лишним весом после родов, отмечая, что: “У правильной мамы все мысли должны быть только о здоровье будущего малыша”.Из-за отмены авиасообщения Ольга Рапунцель не может вернуться в Москву, поэтому намерена рожать на Сейшелах. В своем микроблоге она рассказала, что изначально не была готова к местным клиникам, но чем чаще встречается со своим гинекологом, тем сильнее ее уверенность в правильности решения.