Дизайнер Аника Керимова: «Елена Степаненко не собирается выходить замуж»
Дизайнер Аника Керимова рассказала журналистам о том, что Елена Степаненко не планирует в будущем выходить замуж. После расторжения брака с Петросяном артистка начала новую жизнь.
В соцсетях ходят слухи, что знаменитость встречается с молодым ухажером, который младше ее на несколько лет. Елена Степаненко принимает знаки внимания мужчины, но не планирует начинать с ним серьезные отношения. Аника Керимова узнала, что юмористка решила больше не выходить замуж, поскольку хочет оставаться одна. Звездный дизайнер поддержала актрису, отметив, что таким образом она всегда сможет реализовать себя в чем-то новом, не имея при этом «обузы».
Керимова также высказала свое профессиональное мнение по поводу преображения Степаненко. Дизайнер заявила, что за счет цветущего внешнего вида артистка вышла из состояния депрессии.
В соцсетях ходят слухи, что знаменитость встречается с молодым ухажером, который младше ее на несколько лет. Елена Степаненко принимает знаки внимания мужчины, но не планирует начинать с ним серьезные отношения. Аника Керимова узнала, что юмористка решила больше не выходить замуж, поскольку хочет оставаться одна. Звездный дизайнер поддержала актрису, отметив, что таким образом она всегда сможет реализовать себя в чем-то новом, не имея при этом «обузы».
Керимова также высказала свое профессиональное мнение по поводу преображения Степаненко. Дизайнер заявила, что за счет цветущего внешнего вида артистка вышла из состояния депрессии.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:17