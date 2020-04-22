Дизайнер Аника Керимова: «Елена Степаненко не собирается выходить замуж»





В соцсетях ходят слухи, что знаменитость встречается с молодым ухажером, который младше ее на несколько лет. Елена Степаненко принимает знаки внимания мужчины, но не планирует начинать с ним серьезные отношения. Аника Керимова узнала, что юмористка решила больше не выходить замуж, поскольку хочет оставаться одна. Звездный дизайнер поддержала актрису, отметив, что таким образом она всегда сможет реализовать себя в чем-то новом, не имея при этом «обузы».Керимова также высказала свое профессиональное мнение по поводу преображения Степаненко. Дизайнер заявила, что за счет цветущего внешнего вида артистка вышла из состояния депрессии.