Клара Новикова рассказала, как проводит время на карантине





Клара Новикова призналась, что переживает по поводу сложившейся ситуации, поскольку ей трудно жить спокойно, без новых событий. Юмористка привыкла постоянно ездить на концерты и спектакли, а в данное время может только смотреть на Москву с 17 этажа. Артистка практически не выходит на улицу, однако, используя современные гаджеты, общается с друзьями по всему миру. Она поделилась, что недавно созвонилась с Леонидом Каневским и устроили большой флешмоб, в котором также участвовали знакомые из США, Израиля и Германии. Звезда отметила, что большую часть времени проводит за книгами, а телевизор практически не смотрит. Также она пишет и готовит. Юмористка проживает одна, но ей помогают костюмер и водитель.Клара Новикова рассказала, что ее родные сейчас живут в Тарусе, где занимаются учебой и дистанционным преподаванием. Артистка каждое утро созванивается с дочерью, чтобы узнать как у нее и у внуков дела.