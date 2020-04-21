WhatsAapp снимает ограничения на групповые звонки





Новая версия пока проходит бета-тест. Приложением могут воспользоваться только пользователи Android. Для загрузки обновленного WhatsAapp необходимо скачать APK-файл и в ручную установить мессенджер. Ранее групповые звонки были доступны только для четырёх человек, но данное ограничение было снято. Все же максимальное количество пользователи составляет всего восемь человек, а это не так много, поскольку у конкурентов WhatsAapp функция предусматривает до 20 участников.Компания выпустила обновление в связи с пандемией коронавируса. Теперь WhatsAapp позволит создавать рабочие чаты и проводить коллективный разговор. Не исключено, что в перспективе разработки компании увеличат количество пользователей в групповом звонке, поскольку приложение пользуется популярностью. Однако о конкретных сроках говорить рано, потому что сейчас только проходит тестирование бета-версия мессенджера, результаты которого определят дальнейшее развитие технологии.