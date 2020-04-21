«Наимпровизируем на новую Камасутру»: Ковальчук и Чумаков раскрыли интимные тайны на шоу «Импровизация»

Бывшая солистка группы «Блестящие» и ее супруг появляются в эфире «Импровизации» уже не в первый раз. В ходе прошлых выступлений артисты успели показать телезрителям и ведущему шоу, что с легкостью справляются с любой поставленной задачей и никогда не теряют чувство юмора. Именно поэтому Павел Воля вновь пригласил пару в свою студию.На этот раз темой выступления стали интимные тайны Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Певец расскажет, делает ли он распевки перед любовными утехами, а также о других особенностях личной жизни, которыми пара могла бы поделиться с психологом.Юлия Ковальчук опубликовала на своей странице в Instagram отрывок из шоу, на котором выступила вместе с мужем, и призвала поклонников «смотреть это обязательно». По словам артистки, передача поднимает настроение на раз, так как в ней помимо прочего есть попытки «наимпровизировать новую Камасутру».