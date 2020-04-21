Вэл Килмер рассказал, как роман с Анджелиной Джоли спас его из “ледяного ада”





Знакомство Килмер и Джоли имело место на съемочной площадке ленты “Александр” от режиссера Оливера Стоуна. Актер воплотил на экране македонского царя Филиппа II, а его коллега – супругу Олимпиаду Эпирскую. В то время он переживал сложный период после расставания с бывшей возлюбленной, поэтому полностью посвятил себя роману с Джоли, а теперь вспоминает это с нежностью и теплом. Вэл Килмер назвал экс-избранницу “ангелом”, который спас его из “ледяного ада”. Актер считает, что Джоли затмевает всех коллег, поскольку она более великолепная, мудрая, трагичная и “магическая”.Вэл Килмер признался, что разгадать “тайну” Анджелины Джоли у него не получилось. После романа с коллегой звезда была задействована фильме “Мистер и миссис Смитт” с Брэдом Питтом, за которого вышла замуж.