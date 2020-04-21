Елизавета Боярская: «Во время карантина я ни разу не поссорилась с мужем»

Ведущий шоу отметил, что многие пары во время самоизоляции начали испытывать кризис. Однако дочь Михаила Боярского дала понять, что никакие обстоятельства не могут испортить отношения в ее семье. 34-летняя актриса призналась, что у них царит гармония и понимание. Елизавета Боярская не повышает на супруга голос, а он отвечает ей взаимностью.Ранее артистка признавалась, что относит себя к ревнивым людям. При этом, она старается держать эмоции под контролем и не закатывать сцены супругу. Если актриса начнет давить на Максима Матвеева или подозревать его в чем-то, то рядом с ней он станет несчастным. Для Елизаветы Боярской важно, чтобы в отношениях партнерам было максимально комфортно.В браке знаменитая пара воспитывает двух сыновей – 8-летнего Андрея и 1,5- годовалого Григория.