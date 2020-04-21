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Елизавета Боярская: «Во время карантина я ни разу не поссорилась с мужем»

В ходе беседы с Александром Цыпкиным для проекта «На Гречке», который выходит в микроблоге Instagram, Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции с супругом. По словам звезды картины «Адмиралъ», на карантине она ни разу не поссорилась с Максимом Матвеевым.

Елизавета Боярская: «Во время карантина я ни разу не поссорилась с мужем»


Ведущий шоу отметил, что многие пары во время самоизоляции начали испытывать кризис. Однако дочь Михаила Боярского дала понять, что никакие обстоятельства не могут испортить отношения в ее семье. 34-летняя актриса призналась, что у них царит гармония и понимание. Елизавета Боярская не повышает на супруга голос, а он отвечает ей взаимностью.

Ранее артистка признавалась, что относит себя к ревнивым людям. При этом, она старается держать эмоции под контролем и не закатывать сцены супругу. Если актриса начнет давить на Максима Матвеева или подозревать его в чем-то, то рядом с ней он станет несчастным. Для Елизаветы Боярской важно, чтобы в отношениях партнерам было максимально комфортно.

В браке знаменитая пара воспитывает двух сыновей – 8-летнего Андрея и 1,5- годовалого Григория.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

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