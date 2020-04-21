Камирен о долгах Задойнова по алиментам: «Совесть у него не просыпалась»





О том, что у Задойнова большие задолженности, стало известно еще в прошлом году. На тот момент мужчина должен был выделить на содержание своих дочерей от предыдущих отношений в общей сложности 400 тысяч рублей. За долги экс-участник телестройки даже был приговорен к исправительным работам длительностью в сорок часов.Однако по заверениям мужчины, сумма необходимых выплат сильно преувеличена. Саша Задойнов признался, что от своих финансовых обязательств он не отказывается, но пока не имеет стабильного дохода и выплатить всю сумму не в состоянии. В октябре же прошлого года он дал матерям 13-летней Насти и 5-летней Саши около 35 тысяч, а остальное положит на счет, когда появится такая возможность.Как оказалось, за четыре месяца текущего года она у Задойнова так и не появилась. Элина Камирен сообщила, что отец ее дочери не выделил на малышку ни копейки, а судебные приставы Ярославля «прикрывают» его. По словам экс-участницы «Дома-2», знакомые убирают имя должника из базы, а также списывают трудовые часы. Девушка надеется, что вскоре все эти должностные преступления вскроются, и тогда неплательщику алиментов придется ответить за свои проступки.