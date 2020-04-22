Джейсон Шрайер: "Некоторые игры будут «резать», чтобы вовремя выпустить"





Пандемия коронавируса ударила и по игровой индустрии. Многие компании намерены прибегнуть к крайним мерам, чтобы вовремя выпустить проекты. Связано это с релизом новых консолей от Sony и Microsoft, которые корпорации анонсируют по графику. Игры на приставки также должны выйти вовремя, чтобы получить максимум прибыли. Однако даже самые богатые бренды в игровой индустрии не могут полностью наладить удаленную работу, что влияет на сроки.Согласно предварительно информации, под нож могут попасть не только некоторые эпизоды из кампании, но даже игровые механики, а это уже очень серьезное решение, которые может оказаться провальным. Не стоит забывать про озвучку, поскольку звезды кинематографа попросту не могут работать с компаниями удаленно по ряду объективным причин. Для звукозаписи, как минимум надо студия и эксперты, а также много специального оборудования.В данный момент неизвестно, какие именно игры будут «резать». Все же эксперты уверены, что изменять свои проекты будут даже топовые компании, такие как Ubisoft, Activision и Electronic Arts. Поклонникам игровой индустрии остается лишь ждать и надеяться на лучший исход, поскольку неизвестно, как подобные решения повлияют на качество любимых игр.