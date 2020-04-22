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Джейсон Шрайер: "Некоторые игры будут «резать», чтобы вовремя выпустить"

Джейсон Шрайер написал обширную статью в The New York Times. Редактор рассказал, что некоторые игры будут «резать», чтобы вовремя выпустить проект на рынок.
Джейсон Шрайер: "Некоторые игры будут «резать», чтобы вовремя выпустить"

Пандемия коронавируса ударила и по игровой индустрии. Многие компании намерены прибегнуть к крайним мерам, чтобы вовремя выпустить проекты. Связано это с релизом новых консолей от Sony и Microsoft, которые корпорации анонсируют по графику. Игры на приставки также должны выйти вовремя, чтобы получить максимум прибыли. Однако даже самые богатые бренды в игровой индустрии не могут полностью наладить удаленную работу, что влияет на сроки.

Согласно предварительно информации, под нож могут попасть не только некоторые эпизоды из кампании, но даже игровые механики, а это уже очень серьезное решение, которые может оказаться провальным. Не стоит забывать про озвучку, поскольку звезды кинематографа попросту не могут работать с компаниями удаленно по ряду объективным причин. Для звукозаписи, как минимум надо студия и эксперты, а также много специального оборудования.

В данный момент неизвестно, какие именно игры будут «резать». Все же эксперты уверены, что изменять свои проекты будут даже топовые компании, такие как Ubisoft, Activision и Electronic Arts. Поклонникам игровой индустрии остается лишь ждать и надеяться на лучший исход, поскольку неизвестно, как подобные решения повлияют на качество любимых игр.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 07:11

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