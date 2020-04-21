«Держи почаще ее дома»: Бородина подготовила тост на свадьбу Бузовой и Манукяна





Несмотря на то, что артисты встречаются только несколько месяцев, слухи об официальном укреплении их отношений давно распространились в соцсетях. Видимо, Ксения Бородина со всей серьезностью относится к роману знаменитостей, так как успела подготовить тост на их церемонию бракосочетания. Примечательно, что ведущая изначально обратилась к Манукяну, выразив ему благодарность за то, что он смог завоевать сердце певицы, которой часто не везет в личной жизни., - заявила супруга Курбана Омарова. Затем она призвала рэпера чаще держать Бузову взаперти и пожелала удачи и терпения.Произнося тост, Бородина также рассказала, что ожидает исполнительницу после свадьбы с кавказским мужчиной. Как известно, Манукян по национальности армянин. В связи с этим блогер предупредила коллегу, что ей придется пойти на многие жертвы, в том числе, разорвать общение с другими представителями сильного пола, научиться подчиняться избраннику и готовить блюда кавказской кухни.