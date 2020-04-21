Смолкин прокомментировал слухи о романе своего сына Глеба и дочери Тутберидзе

Глеб появился в браке со второй супругой Светланой, которая младше Бориса Смолкина на 23 года. Младший сын занимается фигурным катанием и выступает в паре с Дианой Дэвис, дочерью известного в РФ тренера.По словам актера, у Этери Тутберидзе на будущих чемпионов «наметан глаз». Как отметил Борис Смолкин, он не вмешивается в отношения детей. Артист считает, что ребята еще очень юные: Глебу 20 лет, а его партнерше – 17. Поэтому, куда приведет их судьба и совместная работа, никто точно не знает.Борис Смолкин гордится, что ему удалось построить с сыном доверительные отношения. Глеб делится с отцом своими проблемами и доверяет ему. Актер всегда ответит на любой вопрос и считает, что взаимопонимание между родителями и детьми – это главное.