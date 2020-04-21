Описание «коронавируса» обнаружено в 5000-летнем аюрведическом сборнике





Она увидела в сборнике «Чарака-самхита» главу под названием «Крими», описывающую инфекции. В ней присутствует термин «Слешма Крими», обозначающий нечто, что нельзя увидеть невооруженным взглядом, так как это «Маха Сукшма». Размер этого «нечто» настолько маленький, что обнаружить его без специальных инструментов невозможно. В писаниях рассказывается об оседании этого «нечто» круглой формы с «тяжелыми» шипами в органах дыхания человека. Смита Нарам отмечает, что была удивлена схожестью описания «Слешма Крими» с коронавирусом, поскольку, согласно древнему тексту, оно после появления в дыхательной системе провоцирует возникновение кашля и одышки, а в некоторых случаях становится причиной смерти.Исследователь отмечает, что в древних писаниях предлагается три способа, с помощью которых можно предотвратить инфицирование «Слешма Крими» и вылечиться от него. Наиболее действенным из них считается изоляция. В аюрведическом сборнике также содержатся советы, касающиеся режима и рациона питания заболевших, и укрепления иммунитета с помощью целебных трав.