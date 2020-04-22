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В России представлен новый модельный ряд кухонных вытяжек Candy

В России выпустили новый модельный ряд кухонных вытяжек Candy. Покупателям представлены три версии пристенных вытяжек каминного типа и пять – встраиваемых телескопических.

Пристенные модели каминного типа оснащены наклонным стеклом, имеют сенсорную панель с чувствительными кнопками, а также возможность дистанционного управления. После приготовления пищи вытяжка автоматически работает еще 5 минут, чтобы воздух окончательно очистился. Жиры улавливает многослойный алюминиевый фильтр, который не придет в негодность весь срок службы аппарата. Его можно мыть в посудомоечной машине при температуре до 60˚С. Рабочую поверхность освещают две светодиодные лампы.

Встраиваемые телескопические модели отличаются наличием цветного стекла или металла в зависимости от версии. В данном случае управление выполняется классическими механическими переключателями и автоматическим включением и отключением при взаимодействиях с козырьком.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:09

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