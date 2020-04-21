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Ведущие шоу «Бородина против Бузовой» обвинили Дениса Новикова в вымогательстве

Ведущие шоу «Бородина против Бузовой» узнали нелицеприятный факт об одном из участников «Дома-2». Знаменитости уличили Дениса Новикова в вымогательстве.
Ведущие шоу «Бородина против Бузовой» обвинили Дениса Новикова в вымогательстве

Как оказалось, участник телестройки, прибывший на «Дом-2» всего месяц назад, уже решил «сделать бизнес» на своем новом статусе. Денис Новиков принялся вымогать деньги от желающих попасть на проект за способствование этому.

Об этом стало известно ведущим шоу «Бородина против Бузовой», которые обличили нечестного участника телестройки. Знаменитости сообщили о нелицеприятном факте биографии Новикова его коллегам по «Дому-2», что естественным образом негативно сказалось на его репутации.

Обвиняемый в мошенничестве сразу же принялся отрицать свою вину, но у знаменитостей были неопровержимые доказательства. В студию пришла одна из обманутых Денисом Новиковым девушек, которая рассказала о заработках участника проекта.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:43

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