«Малахов может отдохнуть»: Поклонники Прилучного обвинили Муцениеце в пиаре на разводе с супругом

По мнению многих фанатов, знаменитость обрела большую популярность из-за происходящих событий. Кто-то думает, что она изначально собиралась сделать развод с Павлом Прилучным публичным и пропиариться на этом. Возможно, просто так совпали обстоятельства. Тем не менее по причине семейного скандала Агата Муцениеце стала востребованной звездой, запустила собственный онлайн-проект, а также получила новые предложения о сотрудничестве. Изначально большинство поклонников заступались за артистку и осуждали ее супруга, однако спустя некоторое время публика начала его поддерживать.Фанатов рассердила публикация совместного снимка с избранником, под которым актриса снова заявила, что не хочет с ним ссориться. После этого аудитория в очередной раз убедилась, что Муцениеце использует ситуацию с мужем для собственного пиара. Интернет-пользователи начали сравнивать поведение знаменитости с кознями Малахова и сочувствовать Прилучному.