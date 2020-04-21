Дэвид Линч: "Пандемия коронавируса изменит наш мир к лучшему"





Коронавирус изменил жизнь почти всей Земли. Во время карантина люди смогут переосмыслить свое бытие и стать добрее. Такого мнения придерживается Дэвид Линч. Знаменитый голливудский режиссёр и создатель «Твин Пикса» считает, что пандемия сделает мир лучше, поскольку люди выйдут из изоляции другими. Многие с нетерпением ждут завершения карантина и хотят вернуться на работу, но это случиться еще не скоро, поэтому времени хватит, чтобы изменения сильно закрепились в людях. Сегодня жители планеты открывают в себе новые чувства: доброту, дружелюбие, заботу о ближнем и созидание. Указанные качества позволят заново познать мир.Несмотря на все препятствия, человечество преодолеет тяжелый путь и станет еще сильнее. Остается только надеяться, что слова Дэвида Линча сбудутся и мир действительно станет более осознанным и дружным.