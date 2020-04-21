«Дом-2»: Илья Подобрей объявил об уходе с проекта

В прошлую субботу с проекта ушла Саша Узерцова. По словам девушки, она не могла находиться рядом с Ильей Подобреем, который поднял на нее руку. Молодой человек довел возлюбленную в очередной раз до истерики. Однако тогда участник «Дома-2» не покинул шоу и не пошел вслед за избранницей. Он остался в надежде построить новые отношения.Через несколько дней Илья Подобрей осознал, что чувствует себя на «Дом-2» как «не в своей тарелке». Поэтому спустя шесть месяцев после прихода в проект было принято решение об уходе. Экс-участник реалити-шоу признался, что мечтал о свадьбе с Сашей Узерцовой, но не сложилось. Возвращаться к бывшей девушке он не будет, так как осознает, что эти отношения обречены.