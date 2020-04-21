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«Дом-2»: Илья Подобрей объявил об уходе с проекта

На Лобном Илья Подобрей выступил с заявлением, что намерен покинуть проект. Экс-участник «Дом-2» признался, что ему тяжело продолжать съемки в реалити-шоу.

«Дом-2»: Илья Подобрей объявил об уходе с проекта


В прошлую субботу с проекта ушла Саша Узерцова. По словам девушки, она не могла находиться рядом с Ильей Подобреем, который поднял на нее руку. Молодой человек довел возлюбленную в очередной раз до истерики. Однако тогда участник «Дома-2» не покинул шоу и не пошел вслед за избранницей. Он остался в надежде построить новые отношения.

Через несколько дней Илья Подобрей осознал, что чувствует себя на «Дом-2» как «не в своей тарелке». Поэтому спустя шесть месяцев после прихода в проект было принято решение об уходе. Экс-участник реалити-шоу признался, что мечтал о свадьбе с Сашей Узерцовой, но не сложилось. Возвращаться к бывшей девушке он не будет, так как осознает, что эти отношения обречены.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:21

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