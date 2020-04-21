«Я ни от чего не пострадала!»: Стоцкая отреклась о ранее сделанного заявления о мошенниках в Сети

Совсем недавно Анастасия Стоцкая заявила о том, что была обманута работниками одного из интернет-магазинов. Звезда заказала в Сети сумочку и кроссовки на общую сумму в 140 тысяч рублей, но так и не получила свои вещи. По словам артистки, продавец изначально объяснял ей задержку прихода товара проблемами на таможне, а после того, как она попросила вернуть деньги – просто исчез. В итоге знаменитость лишилась солидной суммы, а также не стала обладательницей брендовой обуви и аксессуара.Теперь же, когда Стоцкую попросили прокомментировать ситуацию, в которую она попала, певица заявила, что ни о каких мошенниках не слышала. Артистка полностью отреклась от ранее сделанного заявления и даже искренне удивилась заданному вопросу. По словам популярной исполнительницы, она «ни от чего не пострадала», и то, что звезда эстрады якобы стала жертвой аферистов – полная чушь.