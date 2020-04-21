Роспотребнадзор запретил продуктовым магазинам разрешать людям взвешивать продукты





В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор ввел новые правила реализации продукции в продовольственных магазинах. Государственная служба требует запретить покупателям самостоятельно взвешивать продукты, поэтому магазины должны продавать только фасованные товары. Кроме этого фасовщик и продавец не должны оказаться одним лицом. Работников необходимо обеспечить средствами индивидуально защиты и постоянно проводить дезинфекцию помещений.Указанные меры помогут сократить количество заболеваний коронавирусом. Однако в Роспотребнадзоре отметили, ограничения касаются не только регионов с большим количеством больных. Превентивные меры – основная задача нововведений, поэтому за соблюдением правил будут следить соответствующие государственные органы. Напомним, сегодня в России более 50 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых больше 400 летальных. Статистика взята с портала «Газета.ru».